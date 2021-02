Covid, Campania ad alto rischio fino a giugno – lo studio USA

“Le regioni che vanno incontro alle situazioni più nere per la gestione delle terapie intensive sono Marche, Umbria e Campania, più le province di Trento e Bolzano“. Questo è lo scenario descritto dallo studio effettuato dall’istituto di ricerca di Seattle IHME. Quest’istituto fa capo a Bill Gates e si occupa delle previsioni dell’impatto che la pandemia di Covid-19 avrà sulle terapie intensive.

Lo studio, che appunto analizza l’evoluzione e le criticità dovute alla pandemia, spaventa le Regioni Italiane. Tra i territori a più elevato rischio Covid c’è anche la Regione Campania, che come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, potrebbe a breve passare in zona arancione scuro. In particolare, lo studio compiuto in USA, fa sapere che questi territori saranno a rischio fino al mese di Giugno.