Covid, chiude il Caffè Gambrinus a Napoli: “Troppe restrizioni nel Dpcm”

Chiude provvisoriamente il Gambrinus: “Troppe restrizioni nel Dpcm anti-Covid19 del Governo”. Lo storico caffè di piazza Trieste e Trento, frequentato da vip e Capi di Stato, stasera ha abbassato la saracinesca alle 18 e domani non riaprirà.

“Abbiamo fatto il possibile per restare un faro acceso in questa città – racconta Massimiliano Rosati, uno dei titolari del Gambrinus – ma con le nuove norme anti-Covid diventa difficile lavorare e continuare a gestire il locale. Aspettiamo nuove indicazioni dal Governo per poter riprendere l’attività. Con queste condizioni resteremo chiusi probabilmente fino al 3 dicembre, incrociamo le dita per la riapertura”.

Il Gambrinus aveva mai chiuso prima?

“Solo lo scorso marzo, durante il periodo del lockdown. Ma in precedenza soltanto nel periodo del fascismo. Poi non era mai accaduto nulla del genere”.

Quanto ha impattato il Coronavirus sull’attività?

Tantissimo, purtroppo. Manca il turismo e le persone non escono più di casa. E poi ancora la chiusura alle 18. Tutto questo non ci permette di avere un buon motivo per restare aperti.

Avete avuto casi di Covid tra il personale in questi mesi?

Fortunatamente non abbiamo avuto casi Covid, abbiamo fatto però dei tamponi perché qualche dipendente ha preso l’influenza stagionale e prima di rientrare a lavoro è stato sottoposto al test molecolare.

Cosa succederà adesso ai vostri lavoratori?

Noi abbiamo una quarantina di dipendenti. Saranno messi in cassa integrazione, che è stata già predisposta. Non voglio fare appelli alle istituzioni. Speriamo solo che finisca tutto presto”.

