Covid, continua la zona rossa in Campania: dal 7 aprile possibile zona arancione

Dopo la settimana scorsa in cui l’indice dei contagi era in forte aumento era stata dichiarata la zona rossa in Campania. Ma nell’ultima settimana l’indice Rt è in discesa e nonostante ciò è fondamentale che i dati si assestino. Questi giorni di aumento dei contagi hanno portato un affollamento delle terapie intensive, ed ecco perchè è fondamentale che i dati si assestino. Ieri l’istituto Gimbe ha reso noti i dati settimanali e per quel che riguarda la Campania sono in parte confortani: non siamo più primi in Italia per numero di casi positivi al Covid attualmente attivi. Siamo al secondo posto con 98.048 casi, dietro la Lombardia con 100.172.