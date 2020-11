Covid, Diego Maradona junior ricoverato al Cotugno

Periodo a dir poco difficile per la famiglia Maradona. Pochi giorni fa Diego è stato costretto a una delicata operazione al cervello, per fortuna perfettamente riuscita, e ora sta seguendo un percorso di recupero per disintossicarsi dall’alcol e dai farmaci. Diego junior invece, il figlio italiano del Pibe de Oro, è stato ricoverato nelle ultime ore all’ospedale Cotugno di Napoli per coronavirus.

Lo scorso 5 novembre il figlio di Diego e Cristiana Sinagra, oggi 34enne allenatore nella scuola calcio Real Cesarea, aveva annunciato sui social che lui e la moglie Nunzia avevano contratto il Covid, accusando fin da subito alcuni sintomi. «Abbiamo avuto febbre, tosse e io continuo ad avere la tosse. Fate attenzione, non è una semplice febbre. Non è per nulla piacevole», aveva spiegato il figlio del Pibe, visibilmente provato, nel video pubblicato su Instagram. Ora il ricovero al Cotugno, a quanto si apprende per effettuare alcuni accertamenti e per tenere sotto controllo la situazione, che comunque non desterebbe particolare preoccupazione. Maradona jr. resta in osservazione, nonostante il quadro clinico sia dato in miglioramento.