Covid, la Liga nega il rinvio della partita: il Granada giocherà con una formazione mista alla Primavera

Con un comunicato ufficiale, il Granada ha annunciato che per la gara contro la Real Sociedad delle 16,15 di oggi scenderà in campo una formazione mista con la Primavera. Gli andalusi non hanno infatti abbastanza giocatori schierabili nella prima squadra, causa Covid ed infortuni. Il Granada ha solo quattro giocatori disponibili per il match più tre infortunati negativi. Secondo il comitato tecnico-scientifico spagnolo però, non è stato sufficiente per rinviare la gara, poiché secondo i requisiti del protocollo bastano 7 giocatori della prima squadra negativi al Covid per la corretta disputa della gara.

Comunicado | El Comité de Competición desestima el aplazamiento del partido ante la @RealSociedad https://t.co/sECqNjLyAS — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) November 8, 2020

⚪️ Estos son los hombres que hoy vestirán a rayas rojiblancas y defenderán nuestro escudo. El club de la . ¡¡ !!#RealSociedadGranada pic.twitter.com/kZBDJpfEWY — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) November 8, 2020

