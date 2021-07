Covid, l’appello del Ministro Speranza: “Sosteniamo gli azzurri con responsabilità”

Serata molto importante domani per i nostri colori. Alle 21 la nazionale di Roberto Mancini sfiderà l’Inghilterra nella finale dell’Europeo. A tal proposito il Ministro della Salute Roberto Speranza ha diramato una nota per quanto riguarda eventuale assembramenti prima, durante e dopo il match: “Domani sarà un giorno straordinario per lo sport italiano. Terminano gli Europei ed il torneo di Wimbledon con gli azzurri protagonisti: una bella gioia – riporta Sky Sport – dopo mesi terribili. Anche inquadrare gusti momenti di orgoglio non dimentichiamo che la nostra ‘partita’ per battere il Covid non è ancora vinta. Sosteniamo i nostri campioni con responsabilità, ricordando distanziamento e utilizzo delle mascherine”

Fonte: TMW