Covid, Lopalco: “Dobbiamo cercare di eliminare qualsiasi tipo di incontro non necessario, salvo familiari e colleghi di lavoro”

Pier Luigi Lopalco, epidemiologo dell’Università di Pisa, responsabile della task force per l’emergenza coronavirus in Puglia, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “I numeri che stiamo osservando in questi giorni possono solo aumentare. E’ impensabile che il numero dei nuovi contagi diminuisca nei prossimi giorni. Speriamo che le prime misure di sicurezza inizino a dare i primi effetti adesso, se quelle misure sono state sufficienti ed efficienti. Le possibilità di contagio in un club ci sono. Il contagio funziona così. Non conosco gli spazi di manovra di un club con esattezza. Se i contagi continuano e i club presentano sempre nuovi positivi, non so che possibilità ci siano di schierare sempre delle formazioni di alto livello. Queste sono decisioni che spettano alla Lega calcio. Lockdown? Quello che ci ricordiamo, di marzo, spero che non si verifichi nell’immediato. Spero che si arrivi ad una stabilizzazione del numero dei contagi con queste misure intermedie. Ancora dobbiamo osservare il momento ed è difficile fare delle previsioni. Speriamo che queste prime misure comincino a far vedere i risultati. La mascherina è una protezione per chi la indossa e per chi ci sta intorno. Dobbiamo cercare di eliminare qualsiasi tipo di incontro non considerato necessario. Dobbiamo cancellare tutto, salvo si tratti di familiari o di colleghi sul posto di lavoro”.