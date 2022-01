Covid, scontro in Lega Lotito vs Cairo: per il momento prevale la linea oltranzista

In Lega è stato ancora una volta Lotito contro Cairo: spiega Repubblica che la nuova linea oltranzista sul protocollo, ovvero quella che obbliga le squadre a presentarsi in campo se hanno a disposizione 13 giocatori non contagiati tra cui almeno un portiere (contano anche i Primavera nati entro il 31 dicembre 2003), è stata sostenuta dal presidente biancoceleste e criticata da quello granata. In Lega c’era chi chiedeva di contare solo chi ha un contratto professionistico ma la linea Lotito ha vinto.

Fonte: TMW