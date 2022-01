Il Covid-19 colpisce la Fiorentina, aumentando il numero dei positivi che cresce di ora in ora in Serie A. I Viola fanno sapere che il giocatore ha passato le vacanze natalizie in famiglia e nell’occasione gli è stato trasmesso il Covid-19.

Il giocatore in questione non è stato a contatto con il resto del gruppo, quindi la squadra non andrà in bolla prima della gara casalinga di giovedì 6 dicembre alle 20.45 contro l’Udinese.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com