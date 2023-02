Cremonese, Braida: “Kvara? Farà come Kakà e Shevchenko”

Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Non abbiamo mai vinto in campionato, prima o poi lo faremo. Il Napoli è forte e vincerà lo scudetto a mani basse. Ha gli attaccanti più forti d’Europa e quindi vincerà senza problemi, spero solo che non vinca contro la Cremonese. Nel calcio capitano le sorprese e io mi auguro che i nostri ragazzi ce ne facciano una domenica sera. Bene con le grandi e male con le piccole? Forse capita perchè non abbiamo nulla da perdere contro le grandi. La squadra ha dimostrato di avere delle difficoltà, ma con Napoli e Roma in coppa abbiamo fatto bene. Ho visto il Napoli domenica scorsa e credo sia di un’altra categoria. Kvaratskheila come Kakà? Può fare una carriera come la fece Kakà, ma anche come la fece Shevchenko. Lui sa saltare l’uomo e nel calcio moderno è la cosa più importante”.