In un’intervista a Minuti di recupero ha parlato così l’ex tecnico della Cremonese Massimo Rastelli:

“Gaetano? Per qualità e caratteristiche, può seguire lo stesso percorso di Castrovilli, ovvero fare 2-3 in Serie B, giocare con continuità, maturare esperienza e poi imporsi in massima serie. Per doti tecniche, visione di gioco e capacità di tiro è un giocatore che può imporsi ad altissimi livelli in Serie A. Ma serve continuità per riuscirci”.