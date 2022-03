Cremonese, Giacchetta: “Gaetano? Sta facendo una stagione importante, è cresciuto tanto”

Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal“: “Gianluca Gaetano è un ragazzo di talento. Sta facendo una stagione importante, e da quando è con noi è cresciuto tanto. A fine stagione sicuramente ne riparleremo con il Napoli ma adesso siamo concentrati sul campo. Il campionato di Serie B è affascinante, ma è ancora presto per fare i conti. Certo la Cremonese ha sempre dimostrato un gruppo in crescita anche se giovane, ed anche mister Pecchia ci ha messo del suo per poter mettere in mostra le caratteristiche di Fagioli, Carnesecchi, Gaetano. La nostra idea è di crescere e giocare a calcio, il nostro allenatore è davvero molto capace. Non siamo la squadra più forte, ma siamo la squadra che gioca bene e che si prende tante soddisfazioni, speriamo di non fermarci. Non guardiamo alla classifica, può succedere di tutto lì davanti. A noi vien voglia solo di giocare e di pensare partita dopo partita. Fagioli, se lo chiamiamo fenomeno non facciamo il bene del ragazzo. Ha sicuramente futuro, ma sarà lui a decidere il livello del suo futuro. Fino ad ora ha giocato poco, ed è il suo primo anno da protagonista in una categoria che fa tanta selezione. Lui è agli inizi, è talentuoso, e non sappiamo dove può arrivare. Ma sicuramente è in possesso di un talento oltre la media”.