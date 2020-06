Crippa: “Ancelotti uno dei migliori al mondo, al Napoli sarà successo qualcosa che non sappiamo…”

Massimo Crippa, ex calciatore di Napoli e Parma, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss:

“Quest’anno il Napoli è partito male e la situazione non era tranquilla nel gruppo. Gattuso è stato bravo a risanare i problemi e sono ripartiti nella maniera giusta. Ha dato entusiasmo e ha rimesso le cose a posto, poi prende anche decisioni importanti su certi giocatori, se non si allenano bene vanno a fare la doccia. Lui comanda e tutti lo seguono. Vedendo la gara col Barça e quella con la Juve, Gattuso ha dimostrato che contro certe squadre si deve giocare in modo più accorto, senza per forza far vedere il bel calcio. Demme mi ha fatto un’ottima impressione, è ovunque e dà equilibrio. E’ un innesto azzeccato. Fabian o Zielinski? Sono entrambi due grandi centrocampisti che hanno tanta qualità, ma in questo momento c’è bisogno anche degli Allan e di gente che faccia la legna. Ancelotti è tra i migliori al mondo, ma c’è stato qualcosa che dal di fuori non sappiamo“.