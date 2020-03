Criscitiello attacca gli italiani: “Uscite sul balcone solo per respirare, altro che cantare canzoni”

Durante una trasmissione su Sportitalia il giornalista Michele Criscitiello ha attaccato “la moda” apparsa sui social e pubblicata più volte dagli italiani di cantare sul balcone delle proprie case. Ecco le sue parole:

“Da un mese a questa parte è complicato parlare di calcio per quello che sta accadendo, massimo rispetto per le vittime e per le loro famiglie, siamo quasi obbligati ed autorizzati a parlare di sport. Ciascuno di noi ha la mente focalizzata su quello che sta accadendo e pensando anche al futuro prossimo, l’Italia sta affrontando una situazione anomala ed è l’emergenza più grande dopo la Seconda Guerra Mondiale, non abbiamo esperienza. Per coloro che cantano sui balconi, statevi in casa, se dovete uscire sul balcone fatelo solo per respirare”.