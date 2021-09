Cristiano Ronaldo sorprende: “Ho zero privacy, mi sento in una gabbia permanente”

Attraverso un’intervista ai microfoni del Daily Mail il campione portoghese Cristiano Ronaldo ha rilasciato interessanti dichiarazioni:

“Essere me è noioso. Quando inizia, è fantastico. Sei famoso, sei un giocatore fantastico, vinci trofei, fai gol, sei in prima pagina sui giornali, in televisione. Ma dopo molti anni, guardi la vita in un modo diverso. Hai una ragazza, hai figli, vuoi un po’ di privacy e non c’è più privacy. La mia privacy è andata. Non posso andare al bar con gli amici. Sai quante volte sono andato al parco con i miei figli negli ultimi due anni? Zero. Mi sento come se fossi un po’ in una gabbia permanente. Ma è troppo tardi per cambiarlo”.