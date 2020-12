In Croazia è stato registrato un terremoto di magnitudo 6.4. Come riferito dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato avvertito anche in Italia, lungo la costa Adriatica fino all’Abruzzo. L’epicentro del sisma è a pochi chilometri da Zagabria ed è stato avvertito pure nel Nord Italia, in città come Milano e Verona. E’ il terremoto più forte mai registrato in Croazia.