Crotone, Cosmi: “Gattuso aggredito ingiustamente, il Napoli non è da scudetto”

Serse Cosmi, allenatore del Crotone, ha parlato del Napoli. Ecco le parole riportate dal Corriere del Mezzogiorno:

“Rino è stato aggredito nel momento più difficile, l’ho considerato ingiusto sottolineandolo quando sono stato ospite in tv a Napoli. Non è magia la svolta nelle prestazioni e nei risultati, è impossibile mettere in campo determinati sincronismi solo con Politano e Insigne in attacco. La svolta nelle prestazioni e nei risultati non è magia, è avvenuta appena sono rientrati Osimhen, Mertens e Lozano. Non c’è nessuna squadra che si può permettere l’assenza di tanti uomini importanti e sinceramente non considero il Napoli attrezzato per lo scudetto“.