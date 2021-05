Manca solo un punto per la matematica (o una mancata vittoria dell’Atalanta contro il Sassuolo) e l’Inter sarà ufficialmente campione d’Italia.

Bastano le reti di Eriksen ed Hakimi per chiudere il discorso a Crotone in una gara controllata. Per i nerazzurri anche due pali ed una rete annullata per pochi centimetri a Lukaku.

Nel Crotone panchina per Luperto mentre Ounas è uno dei più pericolosi tra i calabresi.