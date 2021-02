Come riporta Sportmediaset, dopo la sconfitta contro il Cagliari, la sesta consecutiva, il Crotone sta pensando di sollevare Stroppa dall’incarico di allenatore. La società calabrese ha già avuto contatti con Cristian Bucchi per un contratto fino a giugno con rinnovo in caso di salvezza ma non è stato trovato accordo economico.