Cruciani: “Sentenza Juventus? Le plusvalenze le hanno fatte anche le altre squadre”

Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico, ha commentato la sentenza sulla Juventus a Sky Calcio Club: “Quella contro la Juventus non è stata una sentenza ma una vera e propria esecuzione sommaria. E ti spiego perchè: l’accusa ha preso le carte dell’accusa della giustizia ordinaria, dei pm della giustizia ordinaria, ha preso le intercettazioni e le carte dell’accusa di un altro processo, quello ordinario, ha riportato la juve in giudizio e poi con possibilità di difesa molto strette e con tempi brevissimi, l’ha condannata in modo quasi inappellabile. A mio parere un abominio. Il procuratore Chinè ha poi detto una cosa incredibile: che i campionati sarebbero stati alterati, dunque falsati dalla storia delle plusvalenze. Io non lo credo, ma se fosse vero, la pena richiesta e poi applicata, 9-15 punti, è persino lieve. Le plusvalenze le hanno fatte tutte le squadre in Italia, mi aspetto pene e sanzioni anche per coloro che non sono stati interessati e non hanno avuto una Procura alle calcagna”.