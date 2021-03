Cucchi: “I giocatori del Napoli dovrebbero avere lo stesso attaccamento di Insigne”

Riccardo Cucchi, ex radiocronista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Goal‘, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Napoli? Si sono visti segnali importanti nelle ultime partite e Insigne è il riassunto. In questo momento il Napoli dovrebbe avere il carattere e l’attaccamento alla maglia che ha Insigne. Credo che la squadra abbia i valori tecnici e i numeri per risalire la china. Gattuso viene indicato come capro espiatorio per i cattivi risultati arrivati, ma io sono dalla sua parte. De Laurentiis ha fatto benissimo a confermalo. Il Napoli ha una squadra che può fare bene e Gattuso ha fatto un ottimo lavoro. La passione dei tifosi del Napoli è intensa, ma a volte può essere una responsabilità in più per i giocatori, oltre ad essere una spinta. Sappiamo bene che la passione può essere anche pericolosa a volta. Io sono convinto che il Napoli smentirà anche i tifosi più critici, scommettiamo? Trittico? E’ la prova del fuoco del Napoli. Faccio un grandissimo in bocca al lupo a Ghoulam, è un ragazzo sfortunatissimo”.