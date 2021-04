Cucchi: “Il Napoli ha ripreso a volare, se la giocherà alla pari con l’Inter”

Riccardo Cucchi, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha ritrovato serenità, ha ritrovato i suoi uomini, ha ritrovato il suo gioco. Ha ripreso a volare e questo ci fa piacere. Sarà appassionante il finale di campionato e il Napoli sarà sicuramente uno dei protagonisti. Inter? Sarà una partita di cartello Napoli-Inter. E’ bello per gli appassionati. Almeno ci godremo il bel calcio dalla televisione. L’Inter è in grandissima salute ma è stato bravo Conte a creare un gruppo coeso ma il Napoli se la giocherà alla pari. Gol di Fabian Ruiz alla Sampdoria? Sono felice per Gattuso. In qualche modo ha portato una croce pesante in questa stagione complicata. Nel gol di Fabian c’è tutta la bellezza del calcio. A Napoli sono abituati al bel gioco e al bel calcio. Zielinski? E’ tra i più talentuosi della Serie A. Non è abbastanza considerato dalla critica. Un giocatore veramente importante. Conta vincere o giocare bene? L’ideale sarebbe un bel mix. La formula vincente è l’efficacia, che a volte si sposa con il bel calcio, a volte con il pragmatismo. Conte ha costruito una squadra concreta. Mentre il Napoli ha nelle sue corde un gioco più estetico, più bello, anche in base all’esperienza del gioco di Sarri”.