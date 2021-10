Cucchi: “Il Napoli non può pensare solo al campionato”

Riccado Cucchi, voce storica della Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Credo che dovremo abituarci che nel calcio contemporaneo non c’è solo il campionato, i grandi club devono essere in grado di affrontare anche gli impegni internazionali così come fanno negli altri grandi campionati. Il Napoli è l’unica squadra imbattuta nei primi 5 campionati europei e in questo bisogna uscire nell’ottica di guardare solo al campionato nazionale.

Osimhen titolare anche col Legia? E’ troppo importante per il Napoli, è quello che avuto l’impatto più grande sul campionato. E’ troppo per la squadra importante per non farlo giocare.