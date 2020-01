Cutrone su Gattuso: “Lo ringrazio per la fiducia avuta in me, poi ha fatto delle scelte che devo accettare”

Patrick Cutrone, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione al Franchi.

Si aspettava un inizio come quello di ieri?

“Nulla è facile nel calcio come nella vita. Io mi sono sempre allenato al 100% per farmi trovare pronto. E’ stata una bellissima emozione segnare alla prima da titolare e spero di continuare così”.

Il gol è anche una risposta al Milan che l’ha lasciata partire pochi mesi fa?

“Diciamo che le miglior risposte si danno sul campo. Io devo ringraziare il Milan e il Wolverhampton perché mi hanno dato fiducia poi nel calcio succede anche questo. Li devo ringraziare però perché ogni giorno è buono per crescere”.

Cosa si aspetta da questa avventura?

“Io penso partita dopo partita e giorno per giorno. Ho i miei obiettivi come quelli di squadra”.

Perché dopo l’esplosione al Milan, non è andata bene in Inghilterra?

“Io voglio migliorarmi in tutto, anche in quello dove sono più bravo. So che posso migliorare in tante cose e darò il massimo per migliorarmi”.

“Anche per la maglia azzurra ma soprattutto per avere una nuova sfida e dimostrare che posso far bene. La società Wolverhampton non aveva più fiducia in me e quindi sinceramente appena ho sentito parlare di Fiorentina ho detto subito sì e sono contentissimo di aver preso questa scelta. Voglio far bene qua”.

Quanto è difficile affrontare il Napoli?

“Dovremo dare il massimo cercando di vincere. E’ una gara difficile in uno stadio difficile. Siamo una bella squadra e come squadra possiamo farcela. Ringrazio Gattuso per la fiducia che ha avuto in me al Milan. Poi ha fatto delle scelte che devo accettare, ma sono contento perché con lui sono cresciuto”.