Da Firenze – Fiorentina su Gattuso, ma anche su Juric e De Zerbi

L’edizione odierna de La Nazione si sofferma sul possibile nuovo tecnico della Fiorentina in vista della prossima stagione. Se non dovesse andare in porto quella che al momento sembra la scelta più probabile, Gennaro Gattuso, sono in piedi un altro paio di soluzioni: la pista Roberto De Zerbi, che non è mai stata tagliata, e il possibile riavvicinamento di Ivan Juric, anche se l’allenatore del Verona – si legge – pare essere rimasto segnato da quanto accaduto in estate dopo aver trattato coi viola