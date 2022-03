Chi sarà il titolare del Napoli nella prossima stagione? Ad oggi il club azzurro non ha ancora fatto una scelta tra i due: David Ospina è il titolare designato della squadra di Spalletti, ma il suo contratto è in scadenza a giugno 2022 ed il rinnovo appare lontano. Situazione opposta per Alex Meret, relegato a fare il “secondo”: il portiere friulano reclama spazio e solo con la titolarità per la prossima stagione resterà a Napoli e rinnoverà il contratto.

Situazione non facile da risolvere. Secondo il Corriere della Sera (versione di Firenze), nel mirino del club di De Laurentiis sarebbe finito Dragowski della Fiorentina. Ecco quanto scritto: “Per questo, per esempio, Alex Meret (Napoli) piace ma non entusiasma. Certo, se poi col Napoli si potesse mettere in piedi uno scambio con Dragowski, la Fiorentina ci penserebbe seriamente. Per caratteristiche però, piacciono di più i profili di Cragno (Cagliari) e Vicario, in prestito all’Empoli”.