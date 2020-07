Da Genova: ”Servirà un Genoa tutto cuore contro il Napoli dei campioni”

Il Secolo XIX di oggi parla ovviamente anche della sfida di questa sera alle ore 19:30 tra Genoa e Napoli, una gara importantissima soprattutto per i padroni di casa. Il Genoa infatti è a forte rischio retrocessione, soprattutto dopo la vittoria del Lecce contro la Lazio di ieri sera. Il giornale spiega come oggi arriverà al Ferraris il Napoli dei campioni e servirà un Grifo tutto cuore per contrastarlo.

Per quanto riguarda la formazione dei padroni di casa, a centrocampo dovrebbe esserci il ritorno di Lasse Schone in cabina di regia. L’ex azzurro Pandev potrebbe giocare dall’inizio tanto quanto invece partire dalla panchina, sarà probabilmente una decisione dell’ultimo minuto. Il Genoa è reduce dal pareggio in casa dell’Udinese per 2-2, agguantato in extremis proprio grazie a una rete di Pandev e a una di Pinamonti.