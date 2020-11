Qualora Stefano Pioli non dovesse negativizzarsi in tempo in vista della sfida di domenica prossima contro il Napoli, in panchina, al San Paolo, ci sarà il suo vice Giacomo Murelli, da sempre fidato collaboratore del tecnico emiliano. Murelli ha cominciato la carriera da allenatore al Suzzana, per poi diventare un assistente di Malesani al Modena per poi seguire Pioli in tutte le sue squadre.

Fonte: Milannews.it