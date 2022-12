Da Milano – Napoli, investitore messicano pronto ad offrire un miliardo a De Laurentiis

Secondo quanto riportato da MF-Milano Finanza, sul dossier Napoli ci sarebbero diverse attenzioni da parte di fondi e non solo. Dopo gli interessamenti a stelle e strisce, l’ultima bomba di “mercato” riporta di un investitore messicano molto interessato al club di De Laurentiis: sul piatto ci sarebbe addirittura pronta un’offerta da quasi un miliardo per convincere il produttore cinematografico a cedere. La SSC Napoli ha chiuso il bilancio del 2021 in rosso di 58 milioni di euro, con ricavi a quota 228 milioni e resta quindi da capire quale sarà la prossima strategia di De Laurentiis per il suo club. Proprio il numero uno dei partenopei, lo scorso luglio, aveva dichiarato di aver rifiutato un’offerta da 2,5 miliardi per il club e difficilmente ne accetterà un’altra, proprio ora che il Napoli è primo in Serie A e ha chance di vincere il campionato. Al termine della stagione – concludono – magari con quello Scudetto sul petto che manca dai tempi di Maradona in azzurro, le cose potrebbero cambiare.