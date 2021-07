Da Parma – Napoli, i crociati sulle tracce di Tutino: trattativa ancora prematura

Gennaro Tutino sembra essere vicino al Parma ma stando a quanto riportato da Parmalive, la trattativa che porterebbe il giocatore del Napoli è ancora in una fase prematura. Le parti ancora non sono entrate in contatto e non si è ancora parlato di cifre, ne con l’agente del giocatore.

L’azzurro però, nella giornata di ieri, è stato avvistato nella città romagnola in un negozio d’abbigliamento per pura casualità. Il giocatore dopo l’ottima stagione a Salerno, ottenendo addirittura la promozione in Serie A, domani effettuerà le visite mediche con il club azzurro e giovedì si unirà al raduno di Dimaro con il gruppo di Luciano Spalletti. Nel frattempo i due club potranno intavolare un trattativa per discutere del giocatore.