La Roma pensa ad un cambio totale, in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere di Roma, i giallorossi stanno pensando ad un cambio tecnico qualora non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League. Infatti, nel caso non si arrivasse fra le prime 4, non scatterebbe il rinnovo automatico di Fonseca e si virerebbe su due profili. Si tratta di Sarri e Juric, nel mirino non solo del Napoli ma anche della Roma.