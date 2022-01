Da Salerno – Ribery è tornato ad allenarsi con il gruppo, potrebbe esserci contro il Napoli

Franck Ribery è tornato a disposizione della salernitana e di Colantuono. L’attaccante francese, infatti, ha ripreso gli allenamenti in gruppo e punta al derby col Napoli. L’ex calciatore della Fiorentina è pronto a riprendersi una maglia da titolare, la forma non sarà delle migliori visti i tanti giorni di inattività ma le problematiche relative al Covid non danno molta scelta a mister Colantuono. I calciatori a disposizione saranno pochi anche in vista della gara di domenica pomeriggio e Ribery, secondo quanto riferito da Tuttosalernitana.com, dovrebbe essere in campo dall’inizio. Molto probabilmente il trequartista sarà impiegato tra gli attaccanti vista l’indisponibilità di alternative in quella zona di campo.