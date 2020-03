Da Siviglia: ”Illogico permettere a 2000 tifosi della Roma di essere al Sanchez-Pizjuan”

E' questo il ragionamento che circola in questa ore in Spagna Pubblicato il alle 21:00 da •

Roma-Siviglia, gara di ritorno degli ottavi di Europa League prevista per il prossimo 19 marzo, si giocherà a porte chiuse, con la UEFA che come annunciato si adegua alle decisioni dei singoli governi nazionali.

Ad oggi, invece, la gara di andata Siviglia-Roma è prevista regolarmente a porte aperte, col club andaluso che si aspetta al Sanchez-Pizjuan almeno 2000 tifosi giallorossi in arrivo dalla Capitale.

“Non è logico che la gara in Italia (che ha migliaia di casi di contagio) sia a porte chiuse, mentre la sfida di ritorno a Siviglia, città per ora senza particolari casi di contagio, sia aperta anche ai tifosi della Roma”. E’ questo il ragionamento che circola in questa ore in Spagna e che viene riportato da Estadio Deportivo, quotidiano da sempre vicino alle vicende di Siviglia e Betis.