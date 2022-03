L’Arena, nella propria edizione online, parla delle ultime di formazione in casa Hellas Verona in vista della sfida di domenica contro il Napoli: “Rientra Barak rispetto alla partita con la Fiorentina con Lasagna che partirà dalla panchina. Lazovic non ci sarà per un problema di natura muscolare, probabile l’utilizzo di Depaoli al posto del serbo”.