D’Agostino su Giuntoli: “Complimenti per aver preso Kvaratskhelia, miglior colpo del mercato”

Gaetano D’Agostino, ex centrocampista, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio dell’acquisto di Kvaratskhelia da parte del Napoli:

“Il miglior colpo di mercato? Dico sicuramente Kvaratskhelia. Se saprà dimostrare continuità è un potenziale campione. Ha grandissimi numeri e lo ha dimostrato. A De Laurentiis, se continua così, arriveranno tante di quelle chiamate. E pensare che è costato solo nove milioni di cartellino. Credo che Kvara abbia le potenzialità per fare almeno venti gol. Contro il Monza spettacolare lo stop su un cambio di gioco di Lobotka, è sembrato Zidane. Complimenti a Giuntoli per averlo preso. Il 90% dei direttori, in Italia, non lo conosceva”.