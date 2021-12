Dal Belgio – Il Napoli vuole il rinnovo di Mertens, ma a cifre più basse. I dettagli

Il Napoli, secondo quanto riferito dal sito Voetbal24, avrebbe intenzione di rinnovare con Dries Mertens, il quale due anni fa ha firmato un contratto che permette al club di prolungare l’accordo per un altro anno. Tuttavia, la società azzurra vorrebbe sì trattenere il numero 14 ma a cifre più basse di quelle che percepisce attualmente. Il calciatore non sembra essere d’accordo, per questo dal Belgio fanno sapere che ci sono ancora buone possibilità che l’azzurro possa andare via. Intanto, dalla prossima settimana sarà libero firmare con una nuova squadra e salutare la città all’ombra del Vesuvio. Lo scenario è ancora tutto aperto, anche nell’estate del 2019 rischiava di andare via ma ora Dries ha 34 anni e con l’idea di giocare l’ultimo mondiale e con De Laurentiis che vuole abbassare monte ingaggi, la situazione potrebbe essere più complessa.