Dal Belgio – Mertens, ipotesi Anversa: l’ex compagno van Bommel lo vuole assieme a Nainggolan

Prima di trasferirsi al Napoli, ormai un decennio fa, un giovane Dries Mertens giocava al PSV insieme a Mark van Bommel, leggenda del calcio olandese arrivato agli sgoccioli della carriera. Oggi quest’ultimo è l’allenatore dell’Anversa e, secondo i colleghi belgi di HLN Sport, si sarebbe mosso per portare l’attaccante in scadenza col Napoli tra i compagni di squadra di Radja Nainggolan. Alla sua squadra manca un giocatore come Mertens, che sta valutando anche mete più esotiche, ma dal punto di vista familiare potrebbe vedere di buon occhio un rientro in Belgio.

Fonte: TMW