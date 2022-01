Dal Belgio arrivano notizie di mercato per quanto riguarda il Napoli. I colleghi di Voetbal 24 hanno infatti riportato come il Napoli sia pronto a provare il colpaccio a zero questa estate. L’obiettivo è Adam Januzaj, ex Manchester United e attualmente in forza alla Real Sociedad. Il calciatore potrebbe liberarsi a zero in quanto non è certo il suo rinnovo con i baschi. Il Napoli attende ed è pronto ad affondare il colpo.