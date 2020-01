Doppia operazione di mercato in vista tra Juve e Psg. Secondo quanto rivelato da L’Equipe, i bianconeri hanno rimesso in piedi insieme al club transalpino lo scambio che può portare Mattia De Sciglio in Francia. L’ex terzino del Milan è un vecchio pallino di Leonardo che aveva già cercato di chiudere la scorsa estate in cambio di Meunier. Ora la trattativa è ben avviata, quasi in dirittura, con Kurzawa (in scadenza di contratto) pronto a fare il percorso inverso.

Fonte: Alfredopedullà.com