Gianluigi Donnarumma potrebbe andare in Francia, al PSG, dopo tutti i problemi relativi al rinnovo con il Milan. Secondo quanto riporta l’Equipe, il club parigino sarebbe ad un passo dall’annuncio del giocatore italiano, ma che potrebbe girarlo in prestito per una stagione. Infatti, recentemente Keylor Navas ha rinnovato il contratto fino al 2024 ed è impensabile pensare che l’ex giocatore rossonero resti in panchina tutto l’anno a fare il numero 2 del costaricano.