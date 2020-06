Dalla Francia: ”Entourage di Cavani contattato dal Napoli per sondare il terreno”

Edinson Cavani, un nome sempre pronto a riecheggiare tra le strade di Napoli, in periodo di calciomercato ancora di più. Ed ecco che, come da pronostico, il Matador viene nuovamente accostato al club azzurro: secondo quanto riportato dal portale francese Le 10 Sport, l’entourage del giocatore uruguaiano sarebbe stato contattato proprio dal club di De Laurentiis in vista della fine del rapporto con il Paris Saint Germain. Le soluzioni per Cavani sono diverse, con l’Atletico che resta alla finestra e l’Inter accostata proprio negli ultimi mesi all’attaccante. Sembra, però, che al momento anche il Napoli sia pronto a tornare alla carica, con De Laurentiis che sarebbe in grado – si legge – di offrire un contratto importante al suo ex giocatore.