Dalla Francia – Koulibaly, anche il PSG segue il difensore del Napoli

Non solo Barcellona e Chelsea, anche il Paris Saint-Germain avrebbe messo nuovamente nel mirino il difensore azzurro Kalidou Koulibaly. Come scrive il portale francese Foot Mercato, infatti, il nome del centrale del Napoli sarebbe infatti tornato di moda in casa parigina, visto il contratto in scadenza nel 2023 e la concreta possibilità di lasciare gli azzurri nel corso della prossima estate. Qualora Koulibaly nelle prossime settimane non dovesse trovare un accordo per rinnovare col Napoli, De Laurentiis sarebbe infatti disposto a metterlo sul mercato.