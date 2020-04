Dalla Francia – Ligue 1, le big valutano un taglio drastico agli stipendi: i calciatori fanno muro

E’ guerra per il taglio degli ingaggi in Ligue 1: infatti, secondo quanto si apprende da L’Equipe, PSG, Lione, Marsiglia e Monaco vorrebbero tagliare in maniera drastica i salari, mentre i calciatori si oppongono in maniera netta. Infatti, alle dirigenze di questi quattro club non basta il sistema della disoccupazione tecnica che ha permesso di ridurre all’80% del lordo anche gli stipendi dei loro calciatori più importanti, facendo economie pure su imposte e contributi, e incassando una quota di aiuti dello Stato. E non basta nemmeno il meccanismo approvato dal sindacato dei giocatori, ma su base volontaria, che permette abbassamenti progressivi dal 20% al 50% a seconda che si guadagni da più di 10mila fino a più di 100mila euro al mese. I capitani di tutte e quattro le squadre hanno rifiutato qualsiasi nuova proposta, con i calciatori dell’OM che avrebbero già attivato i loro avvocati.

Fonte: Alfredopedullà.com