Un rinnovo che non arriva, e che potrebbe significare un’addio a parametro zero il prossimo anno. Secondo quanto riporta L’Equipe, Kylian Mbappè potrebbe non rinnovare con il Paris Saint Germain per cambiare squadra. Dietro la decisione ci sarebbe la possibilità di un trasferimento al Real Madrid nella prossima stagione, a parametro zero.