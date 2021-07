Secondo quanto riportato da L’Equipe, il centrocampista Corentin Tolisso può lasciare il Bayern Monaco per circa 20 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbero Napoli e Juventus, ma vorrebbero limare la valutazione fatta dai bavaresi per lui. Il calciatore parlerà con Nagelsmann una volta tornato dalle vacanze per conoscere il piano che l’allenatore ha per lui e da lì in poi si capirà qualcosa in più sul suo futuro.