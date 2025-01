Dalla Georgia – Napoli, il PSG sta preparando la prima offerta ufficiale per Kvaratskhelia

Secondo quanto riportato dall’edizione georgiana de La Gazzetta dello Sport, è alta la probabilità che nei prossimi giorni il PSG faccia la sua prima offerta ufficiale al Napoli per Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante azzurro non ha ancora dato una risposta alla proposta di rinnovo dei partenopei e i parigini vogliono tornare alla carica per lui: “Napoli e Khvicha Kvaratskhelia non riescono ancora a mettersi d’accordo su un nuovo contratto. Le trattative iniziate circa un anno fa non hanno raggiunto un accordo definitivo, motivo per cui i top club seguono da vicino la situazione del calciatore georgiano. L’offerta di Kvaratskhelia dal “Partenopei” è ancora sul tavolo, anche se la superstar georgiana non ha ancora firmato un nuovo contratto. Le squadre della Premier League vogliono acquistare Kvaratskhelia e il Newcastle è il più attivo tra loro. E ora, come è noto, il PSG è tornato su di lui, con il club che era abbastanza vicino all’acquisto di Kvaratskhelia nell’estate del 2024. Qualche mese fa il club parigino aveva fatto due offerte per l’esterno georgiano, ma Aurelio De Laurentiis le ha bloccate entrambe. Sembra che il PSG stia ancora valutando l’ingaggio del georgiano. C’è un’alta probabilità che nei prossimi giorni i parigini facciano addirittura la loro prima offerta ufficiale. La finestra di mercato invernale è aperta fino al 3 febbraio, il che significa che c’è tempo più che sufficiente per concludere ottimi affari. Maggiori informazioni su Khvicha Kvaratskhelia saranno annunciate nei prossimi giorni”.