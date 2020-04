Dalla Germania – Lipsia, si punta a pagare la clausola di Rashica: è lui l’erede di Werner

Il Red Bull Lipsia sta già lavorando per il dopo Timo Werner, corteggiato da tante big europee (su tutte il Liverpool, ma non solo). Secondo quanto rivelato dal quotidiano Ruhr Nachrichten, il club tedesco sarebbe piombato con decisione su Milot Rashica, attaccante kosovaro sotto contratto con il Werder Brema fino al 2022 e autore di 10 gol in questa stagione. Come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, il Lipsia sarebbe intenzionato a pagare la clausola da 38 milioni di euro per il gioiello classe 1996, individuato come l’erede naturale di Werner.

Fonte: Alfredopedullà.com