Dalla Grecia – Non solo Napoli, Camara seguito da un club di Bundesliga

Il giornalista greco Giannis Chorianopoulos ha rilasciato un post sul proprio profilo Twitter in cui dà degli aggiornamenti su Mady Camara, centrocampista dell’Olympiacos, dato in orbita Napoli da qualche settimana. Ancor di più dopo l’infortunio di Demme.

Secondo il collega c’è un club di Bundesliga ad aver espresso un forte interesse per Camara. Non si conosce il nome di questa squadra. Ad ogni modo, il Napoli sembra non essere l’unico club interessato per il giocatore dell’Olympiacos.