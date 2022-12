Isco, 30enne centrocampista ex Real Madrid, ha rescisso il contratto con il Siviglia ed ora è svincolato. A tal proposito, secondo il portale spagnolo TodoFichajes.com, per Isco si sarebbe mosso anche il Napoli di Spalletti che starebbe fiutando l’affare a zero. Secondo i colleghi spagnoli, però, non c’è solo Napoli fra le possibili destinazioni: il classe ’92 sarebbe infatti seguito anche da Juventus, Aston Villa e Wolverhampton.