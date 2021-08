Lorenzo Insigne potrebbe lasciare Napoli e la Serie A a parametro zero. Secondo quanto riporta AS, l’Atletico Madrid vorrebbe ingaggiare il numero 24 azzurro, ma solo a parametro zero: i colchoneros sarebbero eventualmente in prima fila per offrirgli più dei 4,5 milioni richiesti al Napoli, ma nel 2022, quando il suo contratto con il Napoli sarà scaduto e lui sarà libero.